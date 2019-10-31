72’lik Dick Feyenoord’a

Fenerbahçe'nin başındayken "bu sezon son senem. emekli olacağım" diyen dick advocaat, feyenoord ile görüşüyor... son olarak utrecht'i çalıştıran 72 yaşındaki hollandalı teknik adamın kısa süre içinde feyenoord ile sözleşme imzalayacağı açıklandı. bu advocaat'ın türkiye'den ayrıldıktan sonra çalıştıracağı 4'üncü takım olacak.