72’lik Dick Feyenoord’a
Fenerbahçe'nin başındayken "bu sezon son senem. emekli olacağım" diyen dick advocaat, feyenoord ile görüşüyor... son olarak utrecht'i çalıştıran 72 yaşındaki hollandalı teknik adamın kısa süre içinde feyenoord ile sözleşme imzalayacağı açıklandı. bu advocaat'ın türkiye'den ayrıldıktan sonra çalıştıracağı 4'üncü takım olacak.
Fenerbahçe'nin başındayken "bu sezon son senem. emekli olacağım" diyen dick advocaat, feyenoord ile görüşüyor... son olarak utrecht'i çalıştıran 72 yaşındaki hollandalı teknik adamın kısa süre içinde feyenoord ile sözleşme imzalayacağı açıklandı. bu advocaat'ın türkiye'den ayrıldıktan sonra çalıştıracağı 4'üncü takım olacak.
- 31.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
72’lik Dick Feyenoord’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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