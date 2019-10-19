İrfan Can müjdesi: Gelecekte belki olabilir
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için Başakşehir'den bir açıklama geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ "Gelecekte teklifleri değerlendirebiliriz" dedi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, F.Bahçe'ye sezon başında vermedikleri Mert Günok, Mahmut ve İrfan Can için fikirlerinin değişebileceğini söyledi. Gümüşdağ, "F.Bahçe'den sadece İrfan'la ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili de teklif aldık. Ama o dönem vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız. Belki gelecekte farklı bir değerlendirme olabilir" dedi. F.Bahçe'nin İrfan Can için ara transferde bir kez daha nabız yoklayacağı belirtiliyor.
- 19.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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