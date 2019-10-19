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20 Ekim 2019, Pazar
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İrfan Can müjdesi: Gelecekte belki olabilir

İrfan Can müjdesi: Gelecekte belki olabilir

'nin geçtiğimiz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için 'den bir açıklama geldi. Başkan "Gelecekte teklifleri değerlendirebiliriz" dedi.

Başkanı , F.Bahçe'ye sezon başında vermedikleri , Mahmut ve İrfan Can için fikirlerinin değişebileceğini söyledi. Gümüşdağ, "F.Bahçe'den sadece İrfan'la ilgili değil Mahmut ve Mert ile ilgili de teklif aldık. Ama o dönem vermeyi düşünmedik. Hedefe koşan bir takımız. Belki gelecekte farklı bir değerlendirme olabilir" dedi. F.Bahçe'nin İrfan Can için ara transferde bir kez daha nabız yoklayacağı belirtiliyor.
  1. 19.10.2019
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