Fenerbahçe Beko'dan siftah!
Fenerbahçe Beko, her daim şampiyonluk adayı olduğu THY Euroleague’de ilk zaferini Baskonia karşısında elde etti. Kanarya, İspanyolları 7 sayı farkla geçti.
Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon THY EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. İlk periyoda geride başlasa da De Colo'nun skorer oyunu ile ikinci periyoda 22-22 eşitlikle giden sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada daha istekli göründü. Temsilcimiz, hücumdaki düşük yüzde ile 17 sayı bulsa da devreye 39-36 önde girdi.
TARAFTAR ATEŞLEDİ
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran taraftarının desteğini ikinci yarıda daha da arkasına alan Kanarya, De Colo'nun da etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 63-58 önde bitirdi. Kalinic ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle son çeyreğe başlayan Kanarya, rakibine geçit vermeyince maçı 87-80 kazandı ve bu sezon THY Euroleagu'deki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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