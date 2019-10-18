Fenerbahçe Beko'dan siftah!

Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon THY EuroLeague'deki ilk galibiyetini aldı. İlk periyoda geride başlasa da De Colo'nun skorer oyunu ile ikinci periyoda 22-22 eşitlikle giden sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada daha istekli göründü. Temsilcimiz, hücumdaki düşük yüzde ile 17 sayı bulsa da devreye 39-36 önde girdi.

TARAFTAR ATEŞLEDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran taraftarının desteğini ikinci yarıda daha da arkasına alan Kanarya, De Colo'nun da etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 63-58 önde bitirdi. Kalinic ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle son çeyreğe başlayan Kanarya, rakibine geçit vermeyince maçı 87-80 kazandı ve bu sezon THY Euroleagu'deki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.