Fenerbahçe Beko'dan siftah! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko'dan siftah!

'dan siftah!

Fenerbahçe Beko'dan siftah!

, her daim şampiyonluk adayı olduğu Euroleague’de ilk zaferini karşısında elde etti. Kanarya, İspanyolları 7 sayı farkla geçti.

, 'de 'yı 87-80 mağlup ederek bu sezon EuroLeague'deki aldı. İlk periyoda geride başlasa da De Colo'nun skorer oyunu ile ikinci periyoda 22-22 eşitlikle giden sarı-lacivertliler, bu bölümde savunmada daha istekli göründü. Temsilcimiz, hücumdaki düşük yüzde ile 17 sayı bulsa da devreye 39-36 önde girdi.

TARAFTAR ATEŞLEDİ
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu dolduran taraftarının desteğini ikinci yarıda daha da arkasına alan Kanarya, De Colo'nun da etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 63-58 önde bitirdi. Kalinic ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle son çeyreğe başlayan Kanarya, rakibine geçit vermeyince maçı 87-80 kazandı ve bu sezon THY Euroleagu'deki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'dan siftah! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN