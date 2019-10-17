Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu iddiası ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF, maçın tekrarını gerektirecek bir unsur olmadığına kanaat getirmiş, Fenerbahçe de konuyu Tahkim'e taşımıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı reddettmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Tahkim Kurulu'nun bu kararına katılmadığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;
''TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir" diyerek başvurumuzu reddetmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor;
İlgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 23:46
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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