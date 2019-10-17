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17 Ekim 2019, Perşembe
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'den 'nun kararına cevap!

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!

Kulübü, maçında kural hatası olduğu iddiası ile 'na başvuruda bulunmuştu. , maçın tekrarını gerektirecek bir unsur olmadığına kanaat getirmiş, Fenerbahçe de konuyu Tahkim'e taşımıştı. Türkiye Kurulu, Fenerbahçe'nin yaptığı itirazı reddettmişti. Sarı-lacivertli kulüp, 'nun bu kararına katılmadığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

'den yapılan açıklamada; Türkiye Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;

'' kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir" diyerek başvurumuzu reddetmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor;

İlgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen'in yarın FBTV'de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 23:46
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