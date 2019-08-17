'İmtiyazsız adil bir sezon'

Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon öncesi TFF ve kurullarına tarafsızlık ve adalet çağrısı yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz" denilirken, geçen sezon geçilen Video Hakem Sistemi'nin (VAR) hatalardan ders çıkarılarak doğru biçimde uygulanması istendi.