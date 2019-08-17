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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'İmtiyazsız adil bir sezon'

'İmtiyazsız adil bir sezon'

Sarı-lacivertli yönetim, öncesi ve kurullarına tarafsızlık ve adalet çağrısı yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir ortamı diliyoruz" denilirken, geçen sezon geçilen 'nin (VAR) hatalardan ders çıkarılarak doğru biçimde uygulanması istendi.

Sarı-lacivertli yönetim, öncesi ve kurullarına tarafsızlık ve adalet çağrısı yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir ortamı diliyoruz" denilirken, geçen sezon geçilen 'nin (VAR) hatalardan ders çıkarılarak doğru biçimde uygulanması istendi.

  1. 17.8.2019
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