Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılan isimlerin performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmedi. Geçtiğimiz sezonun bitimiyle takımdan gönderilen isimler ise yeni takımlarında adeta şov yapıyor... Ayrılan oyuncular Kanarya'daki görüntülerinden çok daha iyi bir görüntü sergiliyor. Bu durum ise Fenerbahçe'de büyük pişmanlıklara neden oldu. İşte o isimler ve sarı lacivertlilerin ayrılık pişmanlıkları...
16 Ağustos 2019 Cuma 10:40 Güncelleme: 16.08.2019 10:42
Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin en kötü sezonun geçiren Fenerbahçe'de sezon biter bitmez birçok ayrılık yaşandı.

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Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Yeni sezonda teknik direktör Ersun Yanal'ın düşünmediği isimlerin bir bölümüyle tamamen yollar ayrılırken birkaç isim ise kiralık gönderildi.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen isimler isteneni veremedi.

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Sarı-lacivertlilerden ayrılan isimler ise gittikleri takımda adeta şov yapıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

VALBUENA'DAN RESİTAL

Takımdan ayrılan en önemli isimlerden biri olan Mathieu Valbuena Olimpiakos'a imza attı.

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