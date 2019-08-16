Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor

Tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılan isimlerin performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmedi. Geçtiğimiz sezonun bitimiyle takımdan gönderilen isimler ise yeni takımlarında adeta şov yapıyor... Ayrılan oyuncular Kanarya'daki görüntülerinden çok daha iyi bir görüntü sergiliyor. Bu durum ise Fenerbahçe'de büyük pişmanlıklara neden oldu. İşte o isimler ve sarı lacivertlilerin ayrılık pişmanlıkları...

16 Ağustos 2019 Cuma 10:40 Güncelleme: 16.08.2019 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





