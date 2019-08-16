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Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ayrılanlar şov yapıyor
Tarihinin en kötü sezonu geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılan isimlerin performansı hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etmedi. Geçtiğimiz sezonun bitimiyle takımdan gönderilen isimler ise yeni takımlarında adeta şov yapıyor... Ayrılan oyuncular Kanarya'daki görüntülerinden çok daha iyi bir görüntü sergiliyor. Bu durum ise Fenerbahçe'de büyük pişmanlıklara neden oldu. İşte o isimler ve sarı lacivertlilerin ayrılık pişmanlıkları...
16 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Güncelleme: 16.08.2019 10:42
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Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin en kötü sezonun geçiren Fenerbahçe'de sezon biter bitmez birçok ayrılık yaşandı.
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Yeni sezonda teknik direktör Ersun Yanal'ın düşünmediği isimlerin bir bölümüyle tamamen yollar ayrılırken birkaç isim ise kiralık gönderildi.
Fenerbahçe'de kadroya dahil edilen isimler isteneni veremedi.
Sarı-lacivertlilerden ayrılan isimler ise gittikleri takımda adeta şov yapıyor. İşte o isimler...
VALBUENA'DAN RESİTAL
Takımdan ayrılan en önemli isimlerden biri olan Mathieu Valbuena Olimpiakos'a imza attı.