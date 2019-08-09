Neustadter Dinamo Moskova'yla sözleşme imzaladı
Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sona eren Alman asıllı Rus stoper Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'ya transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı.
Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş ve Mediol Başakşehir'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter'in yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
- 09.08.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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