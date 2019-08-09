Neustadter Dinamo Moskova'yla sözleşme imzaladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Neustadter 'yla sözleşme imzaladı

Neustadter Dinamo Moskova'yla sözleşme imzaladı

ile sözleşmesi bu sezon sona eren Alman asıllı Rus stoper , ekiplerinden 'ya transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu , ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir ve Mediol 'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter'in yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.


  1. 09.08.2019
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