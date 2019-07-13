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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Parma'ya imza atıyor

Martin Skrtel Parma'ya imza atıyor

ile olan sözleşmesi sona eren , Serie A ekiplerinden Parma’ya gidiyor. ’un eski futbolcusu Kucka, Skrtel’i İtalyan ekibine çağırdı.

2017'de Milan'dan 'a olan ve bordo mavili kulüpte iki sezon oynadıktan sonra Parma'nın yolunu tutan Kucka, ile sözleşmesi sona eren Skrtel'i Parma'ya çağırdı.

Vedat Muriç:

arkadaşı olan Skrtel'in Parma'da oynaması için ön ayak olan Kucka, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken, tecrübeli stoperin Glasgow Rangers, , gibi devlerle anlaşamaması Parma ihtimalini ön plana çıkardı.

Şu ana kadar kadrosuna Laurini, Colombi, Dermaku, Machin ve Andorante takviyeleri yapan İtalyan kulübü Skrtel için geri sayıma geçerken, 33 yaşındaki oyuncunun çok geçmeden Parma'ya imza atacağı belirtiliyor.

MARTIN SKRTEL KİMDİR?

güçlü fiziği ve başarılı savunması ile göze çarpıyor. Stoper mevkiinde oynayan başarılı oyuncu Slovak Milli Takımı ile EURO 2016 Şampiyonası'nda da forma giydi.

Martin Skrtel (d. 15 Aralık 1984), Slovak milli futbolcu. Savunmanın ortasında görev alan Skrtel, ekiplerinden 'da forma giymektedir.

Altyapı kariyeri boyunca doğduğu bölgenin takımı olan Banik Horna Nitra'da forma giyen Skrtel, profesyonel kariyerine Trencin kulübünde başladı ve burada göstermiş olduğu performansla ekibi Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. Çıkışını devam ettiren futbolcu, 2008 yılında Liverpool'a transfer oldu.

  1. 13.07.2019
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