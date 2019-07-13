Martin Skrtel Parma'ya imza atıyor

2017'de Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan ve bordo mavili kulüpte iki sezon oynadıktan sonra Parma'nın yolunu tutan Kucka, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel'i Parma'ya çağırdı.

Milli takımından arkadaşı olan Skrtel'in Parma'da oynaması için ön ayak olan Kucka, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken, tecrübeli stoperin Glasgow Rangers, Başakşehir, Olympiakos gibi devlerle anlaşamaması Parma ihtimalini ön plana çıkardı.

Şu ana kadar kadrosuna Laurini, Colombi, Dermaku, Machin ve Andorante takviyeleri yapan İtalyan kulübü Skrtel için geri sayıma geçerken, 33 yaşındaki oyuncunun çok geçmeden Parma'ya imza atacağı belirtiliyor.

MARTIN SKRTEL KİMDİR?

Martin Skrtel güçlü fiziği ve başarılı savunması ile göze çarpıyor. Stoper mevkiinde oynayan başarılı oyuncu Slovak Milli Takımı ile EURO 2016 Şampiyonası'nda da forma giydi.

Martin Skrtel (d. 15 Aralık 1984), Slovak milli futbolcu. Savunmanın ortasında görev alan Skrtel, Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giymektedir.

Altyapı kariyeri boyunca doğduğu bölgenin takımı olan Banik Horna Nitra'da forma giyen Skrtel, profesyonel kariyerine Trencin kulübünde başladı ve burada göstermiş olduğu performansla Rusya ekibi Zenit St. Petersburg'a transfer oldu. Çıkışını devam ettiren futbolcu, 2008 yılında Liverpool'a transfer oldu.