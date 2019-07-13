Vedat Muriç: "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha iyi anladım"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat ?Muriç, sarı-lacivertli takıma katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını söyledi.
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