Fenerbahçe'den Tottenham'a Max Kruse çalımı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse ile Tottenham'ın da uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı. Daily Express'in haberine göre Tottenham, Harry Kane'e yedek olabilecek kaliteli bir golcü transfer etmek istedi. Bonservisi elinde olduğu için Max Kruse'a yönelen Tottenham, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle oyuncuyu renklerine bağlayamadı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Alman golcü Max Kruse ile sözleşme imzalandı. Sarı lacivertlilerin bu transferde İngiliz devi Tottenham'a çalım attığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, bonservisi elinde olan Kruse'u almayı çok istedi.
Daily Express'in haberine göre Tottenham, Harry Kane'e yedek olabilecek kaliteli bir golcü transfer etmek istedi. Bonservisi elinde olduğu için Max Kruse'a yönelen Tottenham, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle oyuncuyu renklerine bağlayamadı.
"KRUSE, TOTTENHAM İÇİN ÇOK İYİ OLABİLİRDİ"
Vitalfootball'da yer alan haberde yapılan yorumlarda Max Kruse'un yaşına rağmen etkili bir performans sergilediği ve Bundesliga'da geçtiğimiz sezon başarılı performans gösterdiğinin altı çizildi. Mauricio Pochettino için Alman golcünün mükemmel bir seçenek olabileceği, çok yönlü oyun anlayışı nedeniyle hücum hattında birçok bölgede kullanılabilecek bir isim olduğu vurgulandı.
- 05.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Fenerbahçe'den Tottenham'a Max Kruse çalımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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