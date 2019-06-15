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15 Haziran 2019, Cumartesi
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’yı bekleyin!

UEFA’yı bekleyin!

için ile yarışan , 'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor.

için ile yarışan , 'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin, kendilerini arayarak Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğunu belirten idarecilere de, "UEFA kararını açıklamadan birşey yapamayız. Şu anda elimiz kolumuz bağlı. Bekleyin!" yanıtını verdiği konuşuluyor.

BAJİC'İ ÖNCE FENER İSTEMİŞ!
İtalyanlar'dan şok bir iddia geldi... Fenerbahçe'nin bu sezon 'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic için Atiker 'dan önce Udinese'ye kiralama teklifi yaptığı ancak Boşnak forvetin Konyaspor'u tercih ettiği ileri sürüldü . 25 yaşındaki Bajic, 2015-17 arasında da Konyaspor'da oynamıştı.

  1. 15.6.2019
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