UEFA’yı bekleyin!
Vedat Muriqi için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, UEFA'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor.
Vedat Muriqi için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, UEFA'nın açıklayacağı ceza nedeniyle adım atamıyor. Sarı-lacivertli yöneticilerin, kendilerini arayarak Galatasaray'ın teklifinin daha iyi olduğunu belirten Çaykur Rizesporlu idarecilere de, "UEFA kararını açıklamadan birşey yapamayız. Şu anda elimiz kolumuz bağlı. Bekleyin!" yanıtını verdiği konuşuluyor.
BAJİC'İ ÖNCE FENER İSTEMİŞ!
İtalyanlar'dan şok bir iddia geldi... Fenerbahçe'nin bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Riad Bajic için Atiker Konyaspor'dan önce Udinese'ye kiralama teklifi yaptığı ancak Boşnak forvetin Konyaspor'u tercih ettiği ileri sürüldü . 25 yaşındaki Bajic, 2015-17 arasında da Konyaspor'da oynamıştı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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