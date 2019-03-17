Fenerbahçe'den büyük fark
17 Mart 2019, Pazar
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'den büyük fark

Fenerbahçe'den büyük fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında , deplasmanda Canik Belediyespor'u 59 sayı farkla 108-49 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu

Canik Belediyespor: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 9, 22, Dilara Tongar 7, Deniz Çolakoğlu 8, Candide Öztürk, , İrem Gökçe Atasayar 3, Ceyda Sinem Sarı

: Ayşe Cora 5, Merve Arı 7, Vaughn 12, Plum 17, Verameyenka 8, Tuğçe Canıtez 8, Tilbe Şenyürek 10, Özge Yavaş 10, Zandalasini 17, Esra Ural Topuz 14

1. periyot: 14-36

Devre: 24-59

3. periyot: 33-88

  1. 17.03.2019
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