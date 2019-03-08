Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy...
08 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy...

'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! ...

Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy...

Fenebahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 'in yerine forması giyen 'yi getirmek istiyor.

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemeyip yerine ekiplerinden 'de forma giyen 'yi getirmek istiyor.

medyasında yer alan habere göre Hegazy'nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.

28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Mısır formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de Yanal devrimi

  1. 08.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN