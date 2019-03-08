Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy...
Fenebahçe gelecek sezon çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli ekip sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel'in yerine West Bromwich forması giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.
Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu Martin Skrtel ile sözleşme yenilemeyip yerine İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'de forma giyen Ahmed Hegazy'yi getirmek istiyor.
Mısır medyasında yer alan habere göre Hegazy'nin teklife sıcak baktığı ve gelecek sezonda sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.
28 yaşındaki stoper, bu sezon West Bromwich formasıyla 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Mısır Milli Takımı formasını 51 kez giyen Hegazi kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü.
- 08.03.2019
- Arda Turan Burak Yılmaz ve Volkan Demirel geri dönecek mi? Şenol Güneş açıkladı!
- Şenol Güneş birlikte çalışacağı heyeti açıkladı!
- Şenol Güneş: "Benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?"
- Şenol Güneş: "Giderken bu lafın altında hep ezileceğimi düşünüyorum"
- Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir büyük kararın eşiğine geliyor
-
"Namusumla gömülürüm"
Toplam 1
Yorum
Çarşı Neco Şenol keşke Başkan olsaydı yüksek para için atıl transferler mideler dolsun diye yapılmaz ve hocanın kazandırdığı kursaklarında kalsaydı
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 12
Yorum
joker62 Biz hazırız.
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Comoli için mi yardım toplanacak?Taraftar verecek Comoli hovardaca harcayacak.Canımız feda takımımıza.
Fenerbahçe'ye Skrtel yerine Mısırlı kule geliyor! Ahmed Hegazy... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.