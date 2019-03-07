Alex'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya sarı-lacivertli yönetimden futbol direktörlüğü teklif edildiği iddia edilmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'deki görevi belli oldu.
7 Mart 2019 Perşembe 19:48
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularında Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Ülker Stadyumu'nu ziyaret etmiş ve Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.
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Sarı-lacivertli kulübün kendisi için hazırladığı 'Obrigado Alex' belgeseli için İstanbul'a gelen Brezilyalı eski futbolcunun Fenerbahçe'den futbol direktörlüğü teklifi aldığı iddia edilmişti.
Antrenörlük kurslarına devam eden Alex'e şu ana kadar böyle bir teklif yapılmadığı öğrenildi.
Brezilyalı efsanenin 2-3 yıl daha eğitim alarak kendisini geliştirmek istediği belirtildi.
Futbol Arena'nın haberine göre, sarı-lacivertli kulüpten Alex'e resmi bir teklif yapılmasa da Brezilyalı futbol adamının sarı-lacivertli kulübe fahri olarak destek sağlayacağı öğrenildi.