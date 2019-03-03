Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in gecesi

Devre arasında Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez sahadaydı. Sadık'ın cezalı olduğu haftada Çaykur Rizespor'a karşı 11'de sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu. Savunmanın göbeğinde Martin Skrtel ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, başarılı bir karşılaşma çıkardı. Savunmada kritik müdahalelerde bulunan Serdar, hücuma da büyük güç kattı. 22. dakikada sarı-lacivertliler adına skoru eşitleyen milli futbolcu, galibiyeti getiren golde de başroldeydi. Rakibin kendisine yaptığı faul sonrası Fenerbahçe'ye penaltı kazandıran yıldız futbolcu, dün akşam elde edilen galibiyette kilit rol oynadı.



KURAL PENALTI DİYOR



Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonda kural çok net: Topa doğru hamlede bulunan futbolcu ofsayta düşmesine rağmen kendisine faul yapılması halinde penaltı kararı verilir.



SERDAR: "BU GOL EŞİME ARMAĞAN"



Karşılaşmaya damgasını vuran Serdar Aziz, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. İlk kez taraftarın karşısında oynadığını belirten 28 yaşındaki stoper, "Beni bağırlarına bastılar. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü de atmayı başardım. Bu golü eşime armağan ediyorum" dedi. Daha iyi oynamaları gerektiğini de kaydeden Serdar, "Bu sene geç kaldık ama gelecek sezon daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.



İLK YARININ ADAMI!



Beşıktaş karşılaşmasının kahramanı Mathieu Valbuena, dün akşam ilk yarıdaki performansıyla dikkat çekti. Serdar Aziz'in golünde asisti yapan Fransız futbolcu, Fenerbahçe'nin ilk 45'deki en etkilisi ismiydi. Hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan 34 yaşındaki futbolcu, maçın 68. dakikasında yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.



SOLDADO'DAN KRİTİK GOL



Rize ağlarını havalandıran Soldado, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin dün akşamki ikinci golünü atan İspanyol futbolcu, rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Yüzde 80'lik bir pas isabeti sağlayan 33 yaşındaki futbolcu, attığı golün yanı sıra önemli pozisyonlara da girdi.



HASAN ALİ BİLDİĞİNİZ GİBİ



Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında uzaktan attığı golle skoru belirleyen Hasan Ali Kaldırım, dün de kaleyi gördüğü yerden şutladı. Savunmada hatasız oynayan yıldız futbolcu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi. Tecrübeli oyuncunun her iki yarıda da birer kez uzaktan sert şutları vardı. Çerçeveyi bulan bu şutlarda Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan gole izin vermedi.



FENERBAHÇE'NİN PENATI İSYANI



Sarı-lacivertli futbolcular dün akşam 3 pozisyonda hakeme tepki gösterdi. 9. dakikada ceza sahasında faul bekleyen Roberto Soldado, uzun süre hakeme penaltı itirazında bulundu. 15. dakikada ise bu kez Martin Skrtel, hakem Halil Umut Meler'e tepkiliydi. Topun Çaykur Rizesporlu futbolcunun eline çarptığını iddia eden tecrübeli stoper, hakemden penaltı bekledi.