UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit mücadelesine inceleme
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri 'dan -Zenit mücadelesine inceleme

'dan -Zenit mücadelesine inceleme

UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit mücadelesine inceleme

ile Zenit arasında oynanan ilk maçı, Rus ve Türk taraftarların tribünde yaptığı çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınacak.

'nin Zenit ile oynadığı ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak. Hem Fenerbahçe hem de Zenit tribününde merdiven boşluklarının dolu olması ve kötü tezahürat sebebiyle UEFA gözlemcileri iki takım hakkında incelemelere başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Zenit tribünlerinin attığı meşaleye dikkat çeken UEFA yetkilileri, Rus kulübünü sevk ederken, aynı zamanda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübü birden yeniden disiplin kuruluna sevk etti. UEFA gözlemcilerinin raporlarını da dikkate alacak olan kurul, yaptığı incelemelerin ardından 28 Mart'ta konuyla ilgili olarak kararını verecek.

  1. 18.2.2019 17:31
  2. Güncelleme: 18.2.2019 17:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit mücadelesine inceleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN