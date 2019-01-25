Serdar Aziz bugün bitiyor!
Serdar’ın menajeri transferi bizzat açıkladı: “G.Saray ile sözleşmeyi yarın (bugün) feshederiz. Serdar Fenerbahçe’ye olumlu bakıyor”
BEN DE FENER'İ İSTİYORUM
Görüşme sonunda önce oyuncunun gidişine G.Saray'ın izin vermediği belirtildi. Ancak daha sonra açıklama yapan menajer Canatar, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip "G.Saray ile görüşmeleri yürüttük. Yarın (bugün) sözleşmeyi feshederiz. Artık bu sürecin Serdar Aziz'e zarar vermemesi konusunda yönetimle görüş birliğine vardık. Ben F.Bahçe'yi uygun gördüm. Serdar da olumlu baktığını söyledi" diyerek Serdar'ın F.Bahçe'ye transferi önünde engel kalmadığını bildirdi.
800 BİN EURO'SUNU BIRAKTI
Galatasaray'dan 2.4 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in Fener'e gelebilmek için sözleşme feshi karşılığı 800 bin euro'sunu içeride bıraktığı da gelen haberler arasında.
BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!
Canatar ayrıca, Serdar'ın sarı-kırmızılı kulüpten alacakları olduğunu da ifade ederek "Evet Galatasaray'da birikmiş çok alacağı var. Herhangi bir hukuki süreç başlatmadık" ifadelerini kullandı. Oyuncunun sözleşme feshi sürecine de eleştiride bulunan Canatar, "20 yıllık menajerim. Bu kadar gereksiz gündem olan hiçbir transfer yaşamadım. Yönetimden bana gelen bir tebligat yok. F.Bahçe ile anlaşabileceğimizi söylediler. Serdar bu konularda konuşamaz çünkü yasak" diye konuştu.
'GERÇEKDIŞI'
Bu arada dün akşam saatlerinde Galatasaray'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sitesinden yapılan bildiride "Futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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