Fenerbahçe'ye müjde! Eljif Elmas...
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık men cezasını 1 maça düşürdü.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Ümraniyespor'un oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin ortasaha oyuncusu Eljif Elmas gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Tahkim kurulu, Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
- 24.1.2019 16:44
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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