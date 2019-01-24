Fenerbahçe'ye müjde! Eljif Elmas...
24 Ocak 2019, Perşembe
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'ye müjde! ...

Fenerbahçe'ye müjde! Eljif Elmas...

, Fenerbahçeli futbolcu 'ın 2 maçlık men cezasını 1 maça düşürdü.

son 16 turunda ile Ümraniyespor'un oynadığı ilk maçta sarı-lacivertlilerin ortasaha oyuncusu gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maçlık cezaya çarptırılmıştı. , Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.

  1. 24.1.2019 16:44
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