Kanatlardan gole destek – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Kanatlardan gole destek

Kanatlardan gole destek

idmanları kapatan teknik patron 'ın kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

idmanları kapatan teknik patron 'ın kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Takımın ilk yarıda sadece 16 gol atması nedeniyle bu sıkıntıyı çözmek için yoğun çaba sarf eden tecrübeli hocanın, kanatlarda görev verdiği isimlerden ceza sahası içine daha çok girerek golü kovalayıp şut atmalarını istediği kaydedildi. Yanal, şampiyon olduğu dönemde kanatta forma giyen Kuyt ve Sow gibi isimlerden ciddi gol katkısı almıştı.

  1. 12.1.2019
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