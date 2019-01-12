Kanatlardan gole destek
Antalya kampında idmanları kapatan teknik patron Ersun Yanal'ın kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
Antalya kampında idmanları kapatan teknik patron Ersun Yanal'ın kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Takımın ilk yarıda sadece 16 gol atması nedeniyle bu sıkıntıyı çözmek için yoğun çaba sarf eden tecrübeli hocanın, kanatlarda görev verdiği isimlerden ceza sahası içine daha çok girerek golü kovalayıp şut atmalarını istediği kaydedildi. Yanal, şampiyon olduğu dönemde kanatta forma giyen Kuyt ve Sow gibi isimlerden ciddi gol katkısı almıştı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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