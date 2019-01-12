Kanatlardan gole destek

Antalya kampında idmanları kapatan teknik patron Ersun Yanal'ın kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştığı bildirildi. Takımın ilk yarıda sadece 16 gol atması nedeniyle bu sıkıntıyı çözmek için yoğun çaba sarf eden tecrübeli hocanın, kanatlarda görev verdiği isimlerden ceza sahası içine daha çok girerek golü kovalayıp şut atmalarını istediği kaydedildi. Yanal, şampiyon olduğu dönemde kanatta forma giyen Kuyt ve Sow gibi isimlerden ciddi gol katkısı almıştı.