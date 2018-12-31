Fenerbahçe Beko'dan şov!
Euroleague’de Real Madrid’e şans tanımayan Obradovic’in öğrencileri, ligde de Darüşşafaka’ya şans tanımadı. Zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, 12’de 11 yaptı.
Mücadele ettiği iki kulvarda da zirveye kurulan Fenerbahçe Beko, 2018'in son sınavında Darüşşafaka'ya fark attı. Ülker Salonu'nda konuk ettiği rakibine karşı baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, maçı 91-61 kazandı.
İlk periyodu 22-15 önde kapatan Obradovic'in öğrencileri, soyunma odasına 47-30 üstün girdi.
Datome ve Guduric'in etkili oyunuyla 3. periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, savunmada da sertlikten ödün vermedi. Son bölümde Vesely'nin devreye girmesiyle Darüşşafaka'yı çaresiz bırakan sarı-lacivertliler, salondan 30 sayı farkla galip ayrıldı. Avrupa'da 14'te 13 yapan Fenerbahçe Beko, ligde de 12 maçın 11'ini kazandı ve ilk sıradaki yerini korudu.
EFES COŞTU BİR KERE
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Karşıyaka'yı konuk eden Anadolu Efes, rakibine büyük üstünlük sağladı. Lacivert-beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 104-76 galip ayrıldı. Anadolu Efes'in Avustralyalı yıldızı Motum, karşılaşmayı 25 sayıyla tamamladı. Günün diğer maçında Gaziantep, İstanbul Belediye'yi 80-69'la geçti.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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