Fenerbahçe Beko'dan şov!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Beko'dan şov!

Fenerbahçe Beko'dan şov!

Euroleague’de ’e şans tanımayan Obradovic’in öğrencileri, ligde de ’ya şans tanımadı. Zirvedeki yerini koruyan , 12’de 11 yaptı.

Mücadele ettiği iki kulvarda da zirveye kurulan Beko, 2018'in son sınavında 'ya fark attı. Ülker Salonu'nda konuk ettiği rakibine karşı baştan sona üstün olan sarı-lacivertliler, maçı 91-61 kazandı.

İlk periyodu 22-15 önde kapatan Obradovic'in öğrencileri, soyunma odasına 47-30 üstün girdi.

Datome ve Guduric'in etkili oyunuyla 3. periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe, savunmada da sertlikten ödün vermedi. Son bölümde Vesely'nin devreye girmesiyle Darüşşafaka'yı çaresiz bırakan sarı-lacivertliler, salondan 30 sayı farkla galip ayrıldı. Avrupa'da 14'te 13 yapan Fenerbahçe Beko, ligde de 12 maçın 11'ini kazandı ve ilk sıradaki yerini korudu.

EFES COŞTU BİR KERE

Tahincioğlu 'nin 13. haftasında Karşıyaka'yı konuk eden , rakibine büyük üstünlük sağladı. Lacivert-beyazlılar, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 104-76 galip ayrıldı. Anadolu Efes'in Avustralyalı yıldızı Motum, karşılaşmayı 25 sayıyla tamamladı. Günün diğer maçında Gaziantep, İstanbul Belediye'yi 80-69'la geçti.

  1. 31.12.2018
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