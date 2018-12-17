Fenerbahçeli taraftar Soner Ergen hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Soner Ergen'in sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor.
- 17.12.2018 22:47
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Toplam 2
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TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Toplam 3
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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