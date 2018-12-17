Fenerbahçeli taraftar Soner Ergen hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçeli taraftar hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçeli taraftar Soner Ergen hastaneye kaldırıldı

ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

'de oynanan -BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

Soner Ergen'in sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor.
  1. 17.12.2018 22:47
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