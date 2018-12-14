Fenerbahçe'ye dev rakipler!
UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek iki ekibimiz de seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hayli zorlu rakipler bekliyor.
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde elenmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'nin iki temsilcisi kaldı. Ş.Ligi'nden gelen Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren Fenerbahçe, Son 32 Turu kura çekiminde seribaşı torbasında yer alamayacak. İki ekibimizi Avrupa'nın devleri bekliyor. 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde Zagreb'in Fenerbahçe'ye rakip olma ihtimali yok.
- 14.12.2018
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