Fenerbahçe'ye dev rakipler!
14 Aralık 2018, Cuma
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'ye dev rakipler!

Fenerbahçe'ye dev rakipler!

’nde ülkemizi temsil edecek iki ekibimiz de seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. ve 'ı hayli zorlu rakipler bekliyor.

'ın sürpriz bir şekilde elenmesiyle 'nde 'nin iki temsilcisi kaldı. Ş.Ligi'nden gelen ile Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren , Son 32 Turu kura çekiminde seribaşı torbasında yer alamayacak. İki ekibimizi Avrupa'nın devleri bekliyor. 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde Zagreb'in Fenerbahçe'ye rakip olma ihtimali yok.

  1. 14.12.2018
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