Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , deplasmanda 'u devirdi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, deplasmanda <a href="/index/olympiakos?id=d3fc7886-220f-4754-8bf9-a2f60e878d3b" class="" rel="tag">Olympiakos</a>'u devirdi

    Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında , Yunanistan temsilcisi 'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

    Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında , Yunanistan temsilcisi 'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

    , bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. ise 4. kez yenildi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.

    İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.

    Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

    SALON: Peace And Friendship
    HAKEMLER: Ryzhyk Borys, Rocha Fernando, Peruga Carlos
    OLYMPİAKOS: Georgios Printezis 10, Vassilis Spanoulis 8, Nikola Milutinov 6, Nigel Williams-Goss 13, Janis Timma, Janis Strelnieks 2, Axel Toupane 6, Kostas Papanikolaou 18, Vangelis Mantzaris 2, Georgios Bogris 4, Zach Leday 3
    FENERBAHÇE: Nicolo Melli 8, Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 16, Melih Mahmutoğlu 12, Ahmet Düverioğlu 2, Joffrey Lauvergne 6, Luigi Datome 7, Bobby Dixon 2, Sinan Güler, Marko Guduric

    1. 16.11.2018 01:32
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