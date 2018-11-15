Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hücumda etkisiz başlayan Fenerbahçe, 3. periyot sonunda 53-50 geriye düştü.
Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.
SALON: Peace And Friendship
HAKEMLER: Ryzhyk Borys, Rocha Fernando, Peruga Carlos
OLYMPİAKOS: Georgios Printezis 10, Vassilis Spanoulis 8, Nikola Milutinov 6, Nigel Williams-Goss 13, Janis Timma, Janis Strelnieks 2, Axel Toupane 6, Kostas Papanikolaou 18, Vangelis Mantzaris 2, Georgios Bogris 4, Zach Leday 3
FENERBAHÇE: Nicolo Melli 8, Kostas Sloukas 20, Nikola Kalinic 16, Melih Mahmutoğlu 12, Ahmet Düverioğlu 2, Joffrey Lauvergne 6, Luigi Datome 7, Bobby Dixon 2, Sinan Güler, Marko Guduric
- 16.11.2018 01:32
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