UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yı konuk ediyor. İlk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Slovakya temsilcisi, ilk maçında sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe'nin 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükr?ü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edeceği Spartak Trnava karşılaşması saat 19.55'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Spartak Trnava karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçına Alman hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas

Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew