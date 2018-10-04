Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu iddialı konuştu
4 Ekim 2018 Perşembe, 01:34:47
Güncelleme: 01:36:31
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"Görevimin başındayım!"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu görevinin başında olduğunu söyledi ve ekledi...
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"Görevimin başındayım!"
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Spartak Trnava maçı öncesi medyanın karşısına çıkan Hollandalı çalıştırıcı, 'Başkan Ali Koç'un istifanızı istediği doğıru mu?' sorusuna, "Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok çünkü doğru değil" yanıtını verdi.
"Görevimin başındayım!"
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Cocu maçla ilgili ise, "Zagreb'te iyi oynamamıştık ve yenilmiştik. Yarın sahamızda oynayacağız. Evimizdeki son Beşiktaş maçında kazanamamıştık ama iyi performans sergilemiştik. Aynı oyunla bu kez iyi sonuç almak istiyoruz" dedi.
"Görevimin başındayım!"
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Ligdeki tabloyu da değerlendiren Cocu, şöyle konuştu:
"Ligdeki bu durumumuz kabul edilemez. Ayağa kalkmayı olabilecek en erken şekilde başarmak istiyoruz.
"Görevimin başındayım!"
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Herkes bunun için çalışıyor. Taraftar gibi biz de bu durumdan mutlu değiliz. Comolli ile sürekli çözüm için konuşuyoruz. Takım halinde bu işi başarmalıyız.