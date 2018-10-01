Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçınının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 1.10.2018 18:11
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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