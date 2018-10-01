Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'de hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi 'yı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Slovakya temsilcisi 'yı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Phillip Cocu yönetiminde 'nde yapılan antrenman saat 16.00'da başladı. karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

    Sarı-Lacivertli ekip, Spartak Trnava maçınının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

    1. 1.10.2018 18:11
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