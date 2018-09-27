Sinan’dan iddialı sözler – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Sinan’dan iddialı sözler

    Sinan’dan iddialı sözler
    Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden , yeni sezon öncesi kısa bir değerlendirmede bulundu. "Hedefimiz mayıs ayında ayakta kalan takımlar içinde olabilmek" diyen Sinan, "Fenerbahçe taraftarının hem iç sahada hem deplasmanda bizimle birlikte olması, büyük bir motivasyon sağlıyor. Hedefimiz tabii ki Euroleague şampiyonluğu. Bunu başarabilecek kapasiteye de sahibiz" dedi.
    1. 27.9.2018
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