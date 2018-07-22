Fenerbahçe eridi! Son 10 yılın en düşüğü – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    eridi! Son 10 yılın en düşüğü

    Fenerbahçe eridi! Son 10 yılın en düşüğü

    takımının kadrosu ‘Transfermarkt’ta 64.2 milyon euro ile 10 yılın en düşüğüne indi

    2018-19 sezonuna hazırlanan 'de takımının kadro değerindeki düşüş dikkat çekti. Başkan liderliğinde gençleşme operasyonuna giden sarı-lacivertlilerin mevcut piyasa değeri 64 milyon euro'ya kadar geriledi. Bu son 10 yıldaki en düşük değer olurken, ilk kez böyle büyük oranda düşüş gözlendi. Aynı sitede 2017-18 sezonunda takım kadrosunun değeri 107.5 milyon euro idi.

    FERDİ GİTTİ, GENÇLER GELDi
    KANARYA sezon öncesi kadrosuna Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Neto ayrıldı. Brezilyalı golcü Fernandao ise Al Wahda takımına satıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin en az 3 bölgeye önemli takviyeler yapması bekleniyor. Bu ardından takım değerinin bir miktar yükseleceği ifade ediliyor.

    SON 10 YILDA F.BAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ (MİLYON $)
    2018-2019: 64,2
    2017-2018: 107,5
    2016-2017: 168,6
    2015-2016: 195,3
    2014-2015: 135,5
    2013-2014: 157,3
    2012-2013: 178,7
    2011-2012: 125,3
    2010-2011: 153,7
    2009-2010: 113

    1. 22.7.2018
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