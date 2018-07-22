Fenerbahçe eridi! Son 10 yılın en düşüğü
Futbol takımının kadrosu ‘Transfermarkt’ta 64.2 milyon euro ile 10 yılın en düşüğüne indi
2018-19 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de futbol takımının kadro değerindeki düşüş dikkat çekti. Başkan Ali Koç liderliğinde gençleşme operasyonuna giden sarı-lacivertlilerin mevcut piyasa değeri 64 milyon euro'ya kadar geriledi. Bu son 10 yıldaki en düşük değer olurken, ilk kez böyle büyük oranda düşüş gözlendi. Aynı sitede 2017-18 sezonunda takım kadrosunun değeri 107.5 milyon euro idi.
FERDİ GİTTİ, GENÇLER GELDi
KANARYA sezon öncesi kadrosuna Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Neto ayrıldı. Brezilyalı golcü Fernandao ise Al Wahda takımına satıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin en az 3 bölgeye önemli takviyeler yapması bekleniyor. Bu transferlerinin ardından takım değerinin bir miktar yükseleceği ifade ediliyor.
SON 10 YILDA F.BAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ (MİLYON $)
2018-2019: 64,2
2017-2018: 107,5
2016-2017: 168,6
2015-2016: 195,3
2014-2015: 135,5
2013-2014: 157,3
2012-2013: 178,7
2011-2012: 125,3
2010-2011: 153,7
2009-2010: 113
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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