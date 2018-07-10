Altınordu'nun parlayan yıldızları Berke Özer ve Barış Alıcı... – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nun parlayan yıldızları ve ...

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'nun parlayan yıldızları <a href="/index/berke-ozer?id=9117ca0d-3f2f-4b59-a9e6-340722d73c55" class="" rel="tag">Berke Özer</a> ve <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a>...

    Altınordu'nun 18'lik eldiveni Berke Özer, uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip ediliyordu. Son dönemde ismi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Herta Berlin gibi ünlü kulüplerle anılan Berke, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

    1. 10.7.2018 14:24
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