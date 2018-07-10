Altınordu'nun parlayan yıldızları Berke Özer ve Barış Alıcı...
Altınordu'nun 18'lik eldiveni Berke Özer, uzun süredir Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip ediliyordu. Son dönemde ismi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Herta Berlin gibi ünlü kulüplerle anılan Berke, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.
- 10.7.2018 14:24
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Altınordu'nun parlayan yıldızları Berke Özer ve Barış Alıcı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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