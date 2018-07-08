Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 1-1 berabere kaldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla gol pozisyonu yakalayan Fenerbahçe, 45. dakikada Aatıf Chahechouhe'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe'de genç kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra Roman Neustadter, Alper Potuk, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmethan Köse, Serhat Kot, Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Uygar Mert Zeybek ikinci yarıda oyuna dahil edildi. İkinci yarıda 76. dakikada İstanbulspor, İbrahim Yılmaz'ın golüyle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Sahada doksanar dakika kalan isimler ise Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Giuliano oldu. Bu arada İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de takımıyla ilk maçına çıktı. Tekke, yeni takımıyla ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verdi.



GİULİANO KAPTAN

Fenerbahçe'de dün oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun çıkması dikkati çekti. Geçen sezon takıma katılan Giuliano, sarı- lacivertli formayla dün ilk kez bu görevi üstlendi.



NUMARA DEĞİŞTİ

Sarı lacivertli takımda bazı futbolcuların yeni sezon formalarının numarası da değişti. Geçen sezon "99" numarayı giyen İspanyol santrfor Soldado, İstanbulspor karşılaşmasına "9" sırt numaralı formayla çıktı.



UYGAR 2 YIL SONRA SAHADA

Fenerbahçeli futbolcu Uygar Mert Zeybek, 2 yılı aşkın bir süre sonra bir müsabakada forma giydi. Uygar Mert, yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle geride kalan 2 sezonda resmi ve hazırlık maçlarında oynayamamıştı.