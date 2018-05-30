Fener Josef'te taviz vermiyor
Josef için son olarak West Ham’ın yaptığı 12 milyon Euro önerdiği, bu teklifin kabul görmediği öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin Josef de Souza'ya olan ilgisi bitmek bilmezken Fenerbahçe yönetimi de belirlediği fiyattan taviz vermiyor.
15'TEN AŞAĞI OLMAZ!
Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaları oyuncusu olan Josef için Fenerbahçe 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere bakmama kararı aldı. Son olarak West Ham United'ın 12 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.
HOCA KALMASINI İSTEDİ
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Josef'in takımda kalmasından yana olduğu ve sözleşmesinin uzatılmasını istediği de gelen haberler arasında.
- 30.5.2018 08:49
- Güncelleme: 30.5.2018 08:49
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Fener Josef'te taviz vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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