Fener Josef'te taviz vermiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Josef de Souza'ya olan ilgisi bitmek bilmezken Fenerbahçe yönetimi de belirlediği fiyattan taviz vermiyor.

15'TEN AŞAĞI OLMAZ!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaları oyuncusu olan Josef için Fenerbahçe 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere bakmama kararı aldı. Son olarak West Ham United'ın 12 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.

HOCA KALMASINI İSTEDİ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Josef'in takımda kalmasından yana olduğu ve sözleşmesinin uzatılmasını istediği de gelen haberler arasında.