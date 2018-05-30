Fener Josef'te taviz vermiyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fener Josef'te taviz vermiyor

    Fener Josef'te taviz vermiyor

    Josef için son olarak West Ham’ın yaptığı 12 milyon Euro önerdiği, bu teklifin kabul görmediği öğrenildi.

    ekiplerinin Josef de Souza'ya olan ilgisi bitmek bilmezken yönetimi de belirlediği fiyattan taviz vermiyor.

    15'TEN AŞAĞI OLMAZ!
    'nin orta sahadaki 1 numaları oyuncusu olan Josef için Fenerbahçe 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere bakmama kararı aldı. Son olarak 'ın 12 milyon Euro'luk teklifi reddedildi.

    HOCA KALMASINI İSTEDİ
    Teknik direktör 'ın da Josef'in takımda kalmasından yana olduğu ve sözleşmesinin uzatılmasını istediği de gelen haberler arasında.

    1. 30.5.2018 08:49
    2. Güncelleme: 30.5.2018 08:49
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