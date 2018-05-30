Fenerbahçe'den Janssen çıkışı! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den çıkışı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/janssen?id=4d937f98-c44e-4e91-ab96-1b55ed5c9820" class="" rel="tag">Janssen</a> çıkışı!
    Başkan geçen sezon kiralık olarak forma giyen oyuncular hakkında bilgi verdi. Başkan , "'nin durumu belli. Kiralık olarak oynayan ve sonrasında ayrılan oyuncular var. "Neto gitti, gitti. 'i yeniden alabilir miyiz? 25 milyon Pound... Bir daha kiralayabilir miyiz bilmiyoruz. Bunları 3 Haziran'dan sonra konuşacağız" ifadelerini kullandı..
    1. 30.5.2018 08:44
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