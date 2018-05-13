Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a ağır eleştirilerde bulundu. Başkan Yıldırım, Antalya'da yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: Bir insanın içinde bulunduğu en tehlikeli durum, söylediği yalana kendisinin inanması ve yalanı alkışlandığında yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesidir. Bila bedel üyelik dedi. Yazı ile sorduk. "Ben sadece dedikoduları dillendirdim. Başkan ve Yönetim asla hukuka ve tüzüğe aykırı iş yapmaz dedim" diye yazılı cevap verdi. 101 kişi savcılığa 3 Temmuz kumpasının planlayıcısı olarak şikayet etmiş, savcı seçim manüplasyonu demiş, kumpas mağduru olmuş. Ali Bey, avukatın 101 şikayetçinin kim olduğunu öğrenmiştir. Kamuoyuna açıkla 101 kişi kimmiş. Sana kumpas kuranlar kimmiş. Türkiye'de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak sana söz veriyorum. Senin en büyük savunucun ben olacağım.