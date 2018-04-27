Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Olaylı - derbisiyle ilgili yeni gelişme

    Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme

    Olaylar nedeniyle yarıda kalan - maçıyla ilgili olarak adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.

    ile arasında oynanan ve yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

    1. 27.4.2018 11:57
    2. Güncelleme: 27.4.2018 12:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN