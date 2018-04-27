Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme
Olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili olarak adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
- 27.4.2018 11:57
- Güncelleme: 27.4.2018 12:46
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Fikret Orman: "Şampiyonluğu alın"
Toplam 8
Yorum
UĞUR ALANYA MAÇININ HAKEMİ HAVADAN OFSAYT VERMESEYDİ GS HEM PUAN KAYBEDECEK Tİ HEMDE MUSLERA ATILACAKTI ONA BAKILIRSA
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 15
Yorum
muti Murat NAMDAR mı ısım :) Holıgan FB lıdır :) oysa dıkkate alma yazdıgını, FB haksızdır bu konuda sızde ıyı bılıyosunuz
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 15
Yorum
Bahtiyar zaten şansı yoktu BJK Adeletsizlik istedi şenolun rolüde tutmadı fikret başkanda çok şımarmıştı sağlam ceza verilmeli BJKY
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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