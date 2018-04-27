Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili yeni gelişme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.