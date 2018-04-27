Barcelona’dan Beşiktaş’ı gururlandıran paylaşım! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    ’dan ’ı gururlandıran paylaşım!

    Barcelona’dan Beşiktaş’ı gururlandıran paylaşım!

    Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen , twitter hesabından bir paylaşım yayınladı.

    Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen , twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım 'ı gururlandırdı. Barcelona'nın onaylanmış hesabından yapılan paylaşımda; "Barça'nın 'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" ifadeleri yer aldı.



    1. 27.4.2018
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