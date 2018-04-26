Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Olaylı derbiyle ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü 'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde 'daki 'na götürüldü.

    25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
    1. 26.4.2018 14:08
    2. Güncelleme: 26.4.2018 15:22
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