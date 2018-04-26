Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Olaylı derbiyle ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcı şüphelilerden 5'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilenler arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 şüpheliye de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.
- 26.4.2018 14:08
- Güncelleme: 26.4.2018 15:22
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 11
Yorum
SARIŞINLAR Ne oldu bir PEPE oynayacak diye telaş sardı sizi, çıkın topunuzu oynayın, kimlere ne cezalar verildiğini iyi biliyoruz. SUSUN OTURUN!!!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 29
Yorum
besiktas besiktas kaos yaratıyor son 3 yıldır misyonu bu olayları inceleyin gorursunuz besiktasda sebadan eser yok
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Toplam 12
Yorum
ıtır bi de federasyon avantajı var. FBye herşey mubah. yıllardır kollanıyordu zaten hala da öyle şaşırmadık.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarla ilgili 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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