Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi

    Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi

    ardından soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı.

    ardından soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. kalecisi tarafından yumruklandığını ve darp edildiğini belirten güvenlik görevlisi E.P, Zengin'den şikayetçi oldu. Pehlivan, Zengin'in kendisine hakaret ederek saldırdığını anlatarak, basına yansıyan bazı görüntüleri de delil gösterip siyah-beyazlıların tecrübeli file bekçisinin cezalandırılmasını istedi. Beşiktaş de olaylara dair yaptığı basın toplantısında güvenlikçilerden şikayetçi olmuş ve Beşiktaşlı futbolcuların güvenlikler tarafından darp edildiğini söylemişti.
    1. 24.4.2018
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