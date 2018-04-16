Hasan Ali kendini aştı
Hasan Ali Kaldırım, Sivasspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
-
Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
-
Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Hasan Ali kendini aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.