Hasan Ali kendini aştı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Hasan Ali kendini aştı

    Hasan Ali kendini aştı

    , karşısında bu sezon 'de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı.

    , karşısında bu sezon 'de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı. Gecenin yıldızlarından olan tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğu da istiyoruz, kupayı da. Perşembe günü karşısında tribünler ful dolmasını arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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