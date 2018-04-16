Aatıf: "Allah Sivaslılardan razı olsun" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aatıf: "Allah Sivaslılardan razı olsun"

    Aatıf: "Allah Sivaslılardan razı olsun"

    Sivas'ta 'nin ilk golünü atan Aatıf, oyundan çıkarken eski takımının seyircileri tarafından alkışlandı.

    Sivas'ta 'nin ilk golünü atan Aatıf, oyundan çıkarken eski takımının seyircileri tarafından alkışlandı. Bu anın kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Faslı futbolcu, "Benim için dokunaklı saniyelerdi. Maçtan önce de tribünlere çağırdılar, Allah razı olsun onlardan. Hayat olarak da bakmak lazım futbola. Sivas halkı tüm zor anlarım da dahil hep yanımdaydı. Onlar gerçekten iyi insanlar. İçleri dışları bir insanlar" dedi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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