Ben Arfa’ya 4 talip birden – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ben ’ya 4 talip birden

    Ben <a href="/index/arfa?id=acacca8f-a142-412e-bbb3-798787d1dffb" class="" rel="tag">Arfa</a>’ya 4 talip birden

    'nin uzun süredir transfer listesini meşgul eden isimlerden biri olan Ben 'ya teklif yağıyor.

    'nin uzun süredir transfer listesini meşgul eden isimlerden biri olan Ben 'ya teklif yağıyor. tarafından kadro dışı bırakılan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Fransız yıldıza , Marsilya, Leicester City ve Sevilla talip. Ben bu sezon formasıyla hiçbir maçta forma giymemişti.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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