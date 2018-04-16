Volkan Demirel: "Artık hata yok" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Artık hata yok"

    Volkan Demirel: "Artık hata yok"

    Volkan, galibiyetiyle şampiyonluk inancına daha sıkı sarılmaya başladıklarını söyledi, “Kalan 5 maçı da kazanacağız” iddiasında bulundu

    'tan 3 puanla dönen 'de bahar mevsimi yaşanıyor... Üç hafta önce umutlarını neredeyse tamamen yitiren takım gitti, yerine şampiyonluk inancını iyice arttırmış bir takım geldi... Kaptan , artık kalan haftalarda hata yapmayacaklarını, 5 maçı da kazanacaklarının söyledi. Tecrüb eli file bekçisi, "Son zamanlarda iyi oyunun yanında skor da alıyoruz. Şansın bize döneceğine inanıyoruz. Geçmişte çok hata yaptık, çok puan kaybettik. Ama artık geriye bakmak yok, hata yapmak yok. galibiyeti önümüzü iyice açtı" diyerek şampiyonluk iddialarını ortaya koydu.

    TURU BİRLİKTE GEÇELİM
    Volkan, Perşembe günü 'la oynayacakları kupa maçı için de iddialı konuştu. Kaptan yaptığı açıklamada, "İlk maçtan 2-2'lik avantajımız var. Güzel bir seyirci bekliyoruz. Zaten derbilerdeki üstünlüğümüz ortada. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, turu beraber geçelim" diyerek F.Bahçe seyircisini maça davet etti.

    BİRAZ ÜZÜLDÜM O GOLE TABİİ...
    Sivas'ta 5 maç sonra gol yiyen Volkan Demirel, "Serim bozuldu, buna biraz üzüldüm tabii... İnşallah kalan 5 maçta gol yemeyiz. Üstüne bir de şampiyonluk gelirse, görevimi yapmamın huzuruyla dünyanın en mutlu insanı ben olurum herhalde" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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