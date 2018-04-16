Volkan Demirel: "Artık hata yok"
Volkan, Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk inancına daha sıkı sarılmaya başladıklarını söyledi, “Kalan 5 maçı da kazanacağız” iddiasında bulundu
TURU BİRLİKTE GEÇELİM
Volkan, Perşembe günü Beşiktaş'la oynayacakları kupa maçı için de iddialı konuştu. Kaptan yaptığı açıklamada, "İlk maçtan 2-2'lik avantajımız var. Güzel bir seyirci bekliyoruz. Zaten derbilerdeki üstünlüğümüz ortada. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, turu beraber geçelim" diyerek F.Bahçe seyircisini maça davet etti.
BİRAZ ÜZÜLDÜM O GOLE TABİİ...
Sivas'ta 5 maç sonra gol yiyen Volkan Demirel, "Serim bozuldu, buna biraz üzüldüm tabii... İnşallah kalan 5 maçta gol yemeyiz. Üstüne bir de şampiyonluk gelirse, görevimi yapmamın huzuruyla dünyanın en mutlu insanı ben olurum herhalde" ifadelerini kullandı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:37
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Volkan Demirel: "Artık hata yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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