Janssen form tutuyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    form tutuyor

    Janssen form tutuyor
    Kanarya, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, dar alanda yapılan çift kale maç kıran kırana geçti. Sakatlığı tamamen geçen Janssen, dün hayli istekli göründü. 'ta tek değişiklik Aatıf. Cezası biten Faslı oyuncu, ilk 11'e geri dönecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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