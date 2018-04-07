F.Bahçe Futbol Takımı yemekte bir araya geldi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe Futbol Takımı yemekte bir araya geldi

    F.Bahçe Futbol Takımı yemekte bir araya geldi

    'in 28. haftasında yarın 'u konuk edecek , yemekte bir araya geldi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kalamış'ta bulunan bir restorandaki öğle yemeği organizasyonunda, teknik direktör , teknik ve idari heyet ile oyuncuların hazır bulunduğu kaydedildi.

    Takım kaptanı , yemek sırasında Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımdaki birlik ve beraberlik ortamına katkı yapacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu yemeklerin bize şans ve uğur getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple her hafta maçtan önce yemeklerde bir araya geliyoruz. Umuyorum ki bu yemeğin de hafta sonuna güzel artıları olur." diye konuştu.



    ile yarın yapacakları karşılaşmaya da değinen Volkan, "Bundan sonraki periyotta her maç zor. Yine zor bir maça çıkacağız. Osmanlıspor'un kuvvetini biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık ve bu da takıma iyi yansıdı. Devamını bu hafta getirmek istiyoruz. Güzel bir galibiyetle, taraftarlarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:13
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