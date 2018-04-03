Topal’dan usta işi asist – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Topal’dan usta işi asist

    Topal’dan usta işi asist
    F.Bahçe'nin zaferinde da başrollerden birini kaptı. 'nun ilk golünde asist tecrübeli ön liberodan geldi. İspanyol yıldızın kaleye doğru hareketlendiğini gören Topal, kendi yarı alanından müthiş bir pas çıkardı. Topla buluşan Soldado da çaprazda kaleciyle karşı karşıya fileleri havalandırdı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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