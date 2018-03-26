Karar verildi! Sezon sonu gidiyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Karar verildi! Sezon sonu gidiyor

    Karar verildi! Sezon sonu gidiyor

    Sezon başında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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