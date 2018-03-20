Yatmaya mı geldiniz!
G.Saraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle derbide hakeme veryansın eden sarı-lacivertli yöneticinin, Fatih hocayı da hedef aldığı ortaya çıktı
Uslu'nun, sarı-kırmızlıların hocası Fatih Terim'i de hedef aldığı belirlendi. Beyaz TV'nin haberine göre; sarı-lacivertli yöneticinin Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden, yatmaya mı geldiniz buraya! Oynayın, oynayın, futbol oynayın" şeklinde seslendiği belirlendi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:57
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
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