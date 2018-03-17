Van Persie'den derbi paylaşımı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Robin van Persie, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:46
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Beşiktaş kritik virajda
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ TEZGAH AYARLANMIŞ HALİL UMUT MELER BEŞİKTAŞI DOĞRAR GS FENERİ YENER BİTİK BAŞAK ŞEHİR POTADA TUTULUR ZORLU BJK FB DÜŞER GÜZEL TİYATRO...
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İşte F.Bahçe'nin G.Saray koreografisi!
Toplam 1
Yorum
CELAL BU FENER TARAFTARI HIC MI BI ISI BECEREMEZ AGZINA YUZUNE BULASTIRIR GELISTIRIN BIRAZ KENDINIZI 20 SENE GERI KALDINIZ
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Şampiyonu belli edecek
Toplam 1
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Misafir Epeydir sesi kesildi idi, Yıldırım Demirören'in adamı,yani Beşiktaş'ı batıran yönetimin. Ha bunlardan farklı değil ya, 2 milyar borç.
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