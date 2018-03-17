Van Persie'den derbi paylaşımı! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    'den derbi paylaşımı!

    <a href="/index/van-persie?id=9b964db2-5819-403f-82a6-4a1c2562c079" class="" rel="tag">Van Persie</a>'den derbi paylaşımı!

    'nin eski oyuncusu Robin , bu akşam oynanacak derbisi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.

    'de bir türlü bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a dönen Robin , dev derbi öncesinde eski takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi. hesabında, 2016-2017 sezonunda oynanan ve 2 gol kaydettiği derbisinden fotoğraf paylaşan Hollandalı yıldız, "Derbi günü, iyi şanslar ' notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da görselin altına oyuncuya destek mesajları atarak fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:46
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