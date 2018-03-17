Fenerbahçe 'hücum' dedi – Fotomaç – 17 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'hücum' dedi

    Fenerbahçe 'hücum' dedi

    'ın derbi 11'ine baktığımızda Galatasaray'a karşı hücum futbolu tercih edeceğini görüyoruz.

    ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Maçın başlamasına çok az bir zaman kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

    KOCAMAN 'HÜCUM' DEDİ
    Fenerbahçe'nin kadrosunda ise dikkat çeken konu sarı-lacivertlilerin hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması.

    EKİCİ, GIULIANO VE SOLDADO
    Sarı-lacivertlilerin açıklanan ilk 11'inde ileri uçta yer alırken, hemen arkasında Giuliano ve yer alıyor. Bu üçlüyle sahaya çıkan Kocaman, hücum ağırlıklı bir oyun tercih ettiği açık şekilde görülüyor.

    Fotomac.com.tr / Yorum

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe 'hücum' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN