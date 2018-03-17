Fenerbahçe 'hücum' dedi

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Maçın başlamasına çok az bir zaman kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KOCAMAN 'HÜCUM' DEDİ

Fenerbahçe'nin kadrosunda ise dikkat çeken konu sarı-lacivertlilerin hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması.

EKİCİ, GIULIANO VE SOLDADO

Sarı-lacivertlilerin açıklanan ilk 11'inde ileri uçta Soldado yer alırken, hemen arkasında Giuliano ve Mehmet Ekici yer alıyor. Bu üçlüyle sahaya çıkan Kocaman, hücum ağırlıklı bir oyun tercih ettiği açık şekilde görülüyor.



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