Fenerbahçe 'hücum' dedi
Aykut Kocaman'ın derbi 11'ine baktığımızda Galatasaray'a karşı hücum futbolu tercih edeceğini görüyoruz.
Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Maçın başlamasına çok az bir zaman kalırken, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
KOCAMAN 'HÜCUM' DEDİ
Fenerbahçe'nin kadrosunda ise dikkat çeken konu sarı-lacivertlilerin hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması.
EKİCİ, GIULIANO VE SOLDADO
Sarı-lacivertlilerin açıklanan ilk 11'inde ileri uçta Soldado yer alırken, hemen arkasında Giuliano ve Mehmet Ekici yer alıyor. Bu üçlüyle sahaya çıkan Kocaman, hücum ağırlıklı bir oyun tercih ettiği açık şekilde görülüyor.
Fotomac.com.tr / Yorum
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:57
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Yıldırım seferberlik...
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Aziz'e tepkili olduğu için stada gitmeyen taraftar yüzünden FB kendi sahasında çok puan kaybetti, bu maçı olmazsa olmaz maçı haline getirdi
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"Bu derbi 11'e 11 bitmez"
Toplam 5
Yorum
En büyük FENER Bu derbi 11'e11 bitmez ama 3-1 biter, çünkü; Derbi maçlarda GS forvetsiz oynuyor, gol kralı Gomis'i bu maçta da görelim
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İşte Kocaman'ın odasına astığı derbi posteri!
Toplam 11
Yorum
En büyük FENER Federasyon desteği ile 2 yıl şampiyon olanlar, Bayern'den sekiz yiyerek sekiztaş isminin hakkını verenler kendini dünya kulübü zannediyor
Fenerbahçe 'hücum' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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