Kadıköy'de 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Kadıköy'de 11'ler belli oldu!

    Kadıköy'de 11'ler belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 'ı ağırlayacak. Zorlu derbide ilk 11'ler belli oldu.

    İŞTE İLK 11'LER

    Fenerbahçe:     Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado.

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:35
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