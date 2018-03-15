PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

    PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

    (PFDK), Fenerbahçe'ye 215 bin TL, Galatasaray'a da 60 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'yı ise 1 maç ile cezalandırdı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

    Kurulun, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 60 bin, Fenerbahçe'ye 215 bin, Antalyaspor'a 10 bin 500, Aytemiz Alanyaspor'a 15 bin, Atiker Konyaspor'a 9 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

    PFDK'nın ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarına çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle elektronik bilet bloke cezaları verdiği kaydedildi.

    Kurulun, Antalyaspor'un savunma oyunucusu Ondrej Celustka'ya 2 maç men, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya da 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

    Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekipleri Gaziantepspor, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü'ne çeşitli cezalar uygulandığı aktarıldı.

    PFDK'nın, 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok oyuncusu Steve Beleck'e de 2 resmi maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği bildirildi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:59
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